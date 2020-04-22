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لمواجهة كورونا.. تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية في رمضان

12:44 م الأربعاء 22 أبريل 2020
لمواجهة كورونا.. تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية في رمضان

تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية

اسطنبول- (د ب أ):

أعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان، وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء أن التجمعات في الخيام وغيرها من الأماكن ستكون محظورة.

يبدو أن كورونا سيغير هذا العام تقاليد عمرها قرون في مختلف الدول، ومن بينها تركيا.

كما لم يعد مسموحا للسكان بتقديم تبرعات للمسحراتية الذين يجوبون الشوارع لإيقاظ الناس من أجل تناول طعام السحور.

ودعت الوزارة الناس إلى الحفاظ بصورة صارمة على التباعد الاجتماعي خلال الاصطفاف لشراء الخبز.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تفرض إغلاقا شاملا منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في 11 مارس الماضي. ومن المقرر أن يبدأ في تركيا بداية من يوم غد الخميس حظر للتجوال يستمر أربعة أيام في 31 مدينة وولاية، من بينها اسطنبول.

وحتى يوم أمس الثلاثاء، بلغ عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس في تركيا 2259حالة ، إلى جانب 95591 حالة إصابة، وفقا للبيانات الرسمية.

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