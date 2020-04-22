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الإصابات بكورونا في سوريا تتركز في دمشق

11:41 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
الإصابات بكورونا في سوريا تتركز في دمشق

الإصابات بكورونا في سوريا تتركز في دمشق

دمشق- (بي بي سي):

قال وزير الصحة السوري نزار يازجي إن عدد المصابين بوباء كورونا في سوريا ارتفعت إلى 42 إصابة شفي منها 6 حالات وتوفي 3.

وأشار يازجي إلى أن جميع الإصابات تتركز في دمشق وريفها، نافيا وجود أي إصابات في المحافظات السورية الأخرى، لكنه أشار الى احتمال وجود إصابات لم يجر تشخيصها بعد.

وعن الأوضاع في منطقتي السيدة زينب و منين المعزولتين في دمشق، قال وزير الصحة السوري إن هنالك عدة إصابات في منطقة السيدة زينب وقد جرى أخذ مسحات للفحص من 3850 شخص، كما جرى أخذ مسحات من أكثر من 850 شخص من بلدة منين، مؤكدا على استمرار الإجراءات الاحترازية في المنطقتين بما فيها العزل.

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