الصين تسجل 30 إصابة بكورونا ولا وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية

بكين - (د ب أ):

سجلت الصين 30 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، بينما لم تسجل أي حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الثلاثين المسجلة هناك 23 حالة لأشخاص وافدين من الخارج ، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82788 حالة ، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.