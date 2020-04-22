الصين تسجل 30 إصابة بكورونا ولا وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية
بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 30 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، بينما لم تسجل أي حالة وفاة.
وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الثلاثين المسجلة هناك 23 حالة لأشخاص وافدين من الخارج ، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82788 حالة ، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.
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