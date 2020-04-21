رئيس وزراء اليابان يطالب المواطنين بمزيد من التعاون لمواجهة كورونا

طوكيو- (د ب أ):

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من مواطني بلاده، الثلاثاء، إبداء مزيد من التعاون في إطار تجنب التواصل عن قرب مع الآخرين، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) تصريحات آبي التي أدلى بها للصحفيين اليوم، بعد أسبوعين من إعلانه حالة الطوارئ في طوكيو وفي ست مقاطعات أخرى، والتي تم تمديدها لاحقا لتشمل باقي أنحاء البلاد.

وأعرب آبي عن امتنانه لكل من تعاونوا ولم يخرجوا من المنزل، ولكنه قال إن هناك عددا كبيرا نسبيا من المواطنين الذين غادروا طوكيو مطلع الاسبوع،إلى وجهات ريفية.

وأشار آبي إلى اقتراب سلسلة العطلات التي تبدأ في أواخر نيسان/أبريل وتمتد حتى مطلع آيار/مايو، مما يمثل خطرا بشأن انتشار الفيروس بصورة أكبر.

وطلب رئيس الوزراء من المواطنين الإحجام عن القيام بأي رحلات، وعدم الذهاب إلى أماكن بعيدة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى اليابان حتى اليوم الثلاثاء11 ألفا.