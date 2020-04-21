العمل لن يتوقف.. أمين البرلمان يكشف عن رسالة استئناف الجلسات رغم "كورونا"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن جلسة اليوم الثلاثاء، بها عديد من القوانين كلها تصب في مصلحة المواطن؛ منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات.

جاء ذلك على هامش تفقد الأمين العام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمامة العامة لمجلس النواب لاستئناف الجلسات العامة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، استئناف أعمال المجلس؛ من أجل مناقشة وإصدار القوانين المهمة في هذه المرحلة مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وقال فوزي إن جلسة اليوم بها العديد من القوانين كلها تصب في مصلحة المواطن؛ منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات، لافتًا إلى أن إصدار هذه القوانين وتفعيلها سيسهمان بشكل كبير في تنفيذ إجراءات القيادة والحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أمين عام مجلس النواب أن استئناف الجلسات العامة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رسالة واضحة بأن العمل سيستمر ولن يتوقف مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة الجميع.

وأشار فوزي إلى أن الجلسة دسمة جدًّا وبها موضوعات كثيرة ومهمة، موضحًا أن حرص المجلس ورئيسه الدكتور علي عبد العال هو ما عجَّل باستئناف الجلسات العامة رغم كل الظروف؛ من أجل مصلحة الأداء الحكومي في المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، بسبب "كورونا".

ونوه أمين عام مجلس النواب بأن إجراءات التباعد الاجتماعي نفذت بشكل صارم في كل قطاعات المجلس وغرفه؛ من أجل منع التكدس والزحام لعدم حدوث أي مشكلة تعرقل الأداء البرلماني، مناشدًا الجميع الحرص على تنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما نعول عليه باعتبار مجلس النواب نموذجًا يحتذي به الجميع.

وحول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة العامة في سبيل الحفاظ على صحة النواب وكل الحضور في المجلس، قال المستشار فوزي إنه توجد 4 أجهزة للتعقيم على بوابات المجلس، تهدف إلى التعقيم الذاتي لكل من يدخل أروقة المجلس.

وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أن المؤشرات تؤكد نجاح المنظومة الجديدة التي وضعتها أمانة المجلس لاستئناف الجلسات في ظل الظروف القائمة، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجميع على المستويات كافة.

وتابع فوزي: "جاهزون لأية مشكلة طارئة في عمل هذه المنظومة"، منوهًا بأن الجميع يسعى إلى نجاح هذه الاجراءات الجديدة من أجل الحفاظ على صحة كل من يدخل المجلس سواء من النواب أو العاملين أو الصحفيين والإعلاميين.

ووجه أمين عام مجلس النواب الشكر إلى وزارة الإنتاج الحربي للمساعدة وتوفير وسائل التعقيم الذاتي للمجلس في وقت قياسي؛ من أجل استئناف الجلسات، مشيدًا بالأداء التعاوني بين مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.