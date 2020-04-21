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كورونا.. ترامب يعتزم "تعليق الهجرة مؤقتا" إلى الولايات المتحدة

10:26 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
كورونا.. ترامب يعتزم "تعليق الهجرة مؤقتا" إلى الولايات المتحدة

يقول معارضون إن إدارة ترامب تستغل أزمة وباء كورونا

واشنطن- (بي بي سي):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتحدث ترامب في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر عن "هجوم من عدو خفي"، وهي المقولة التي يرددها الرئيس الأمريكي لوصف فيروس كورونا، قائلا إن الإجراء الجديد يستهدف "حماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء".

لكن الرئيس ترامب لم يفصح عن المزيد من التفاصيل حول الأمر التنفيذي الذي أشار إليه.

ويقول معارضون إن إدارة ترامب تستغل أزمة وباء كورونا لتشديد إجراءات الهجرة.

وتأتي هذه التطورات وسط ترجيحات من البيت الأبيض بأن المرحلة الأسوأ من انتشار الوباء انتهت، وأن البلاد في طريقها لاستئناف تشغيل النشاط الاقتصادي.

واتفقت الإدارة الأمريكية مع كندا والمكسيك على تمديد فرض القيود على الحدود بين الدول الثلاثة أمام السفر غير الضروري حتى منتصف مايو المقبل.

كما تفرض إدارة ترامب قيودا صارمة على السفر إليها من أوروبا والصين، إلا أن هناك استثناءات لحاملي تأشيرات العمل المؤقتة وتأشيرات الدراسة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 787,000، في حين تجاوز إجمالي الوفيات 42,000 وفاة.

وأضرت حالة الإغلاق في البلاد بملايين الوظائف، إذ قدم أكثر من 20 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بسبب البطالة.

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