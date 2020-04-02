ملك السعودية والرئيس التونسي يبحثان هاتفيًا تطورات وباء كورونا
12:00 ص الخميس 02 أبريل 2020
وكالات
تلقى ملك السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال الاتصال، استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.
وأشاد الرئيس التونسي، بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.
وأعرب الرئيس التونسي، عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين على المملكة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
710
عدد المصابين
-
157
عدد المتعافين
-
46
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
837211
عدد المصابين
-
176058
عدد المتعافين
-
41250
عدد الوفيات
إعلان