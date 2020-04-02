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ملك السعودية والرئيس التونسي يبحثان هاتفيًا تطورات وباء كورونا

12:00 ص الخميس 02 أبريل 2020
ملك السعودية والرئيس التونسي يبحثان هاتفيًا تطورات وباء كورونا

الملك سلمان بن عبدالعزيز

وكالات
تلقى ملك السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاتصال، استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

وأشاد الرئيس التونسي، بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

وأعرب الرئيس التونسي، عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين على المملكة
سلمان بن عبدالعزيز تونس فيروس كورونا قيس سعيد السعودية

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