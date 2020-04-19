روسيا اليوم: مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بكندا
10:32 م الأحد 19 أبريل 2020
وكالات:
أفادت شبكة "روسيا اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام كندية، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدة أشخاص جراء إطلاق نار مكثف على يد رجل مسلح في مدينة بورتافيك بإقليم نوفا سكوتيا شرق كندا.
ولم تكشف الشبكة الروسية بعد عن أعداد القتلى والإصابات ولا ملابسات الحادث.
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