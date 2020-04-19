كندا: بيانات تفشي كورونا في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح

أوتاوا - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأحد، إن عدد الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، في كندا يتجه في الاتجاه الصحيح، لكن إجراءات التباعد الجسدي الصارم يجب أن تبقى مطبقة في الوقت الحالي.

وأكد ترودو، في تصريح ضرورة الحذر الشديد والعودة التدريجية لمنع عودة تفشي الفيروس.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وكالة الصحة العامة، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس (كوفيد-19) في كندا ارتفع بنسبة أقل بقليل من 12% إلى 1506 في يوم واحد، وارتفع الرقم لأولئك الذين تم تشخيصهم بالفيروس إلى 33922 حالة، وكانت الأرقام ذات الصلة يوم أمس السبت بلغت 1346 حالة وفاة و32412 حالة مؤكدة.

وأمرت السلطات في جميع أنحاء كندا بإغلاق الشركات غير الضرورية، وحثت الناس على البقاء في منازلهم. وردا على ذلك، كشفت أوتاوا النقاب عن أكثر من 200 مليار دولار كندي في برامج للمساعدة في تخفيف الألم الاقتصادي.

ودعمت أحزاب سياسية أخرى بشكل عام نهج الحكومة الليبرالية، لكن التوترات تتصاعد بسبب التعليق المؤقت للبرلمان المتفق عليه الشهر الماضي، ويضغط المحافظون المعارضون، الذين يريدون المزيد من الرقابة على الإنفاق الطارئ، لعقد جلسات منتظمة.