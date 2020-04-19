القنصلية المصرية بالكويت تدعو ضحايا تجارة الإقامات إلى تسجيل بياناتهم

الكويت - أ ش أ

دعت القنصلية المصرية لدى الكويت أبناء الجالية من ضحايا تجارة الإقامات لتسجيل بياناتهم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل المكتب العمالي.

وأوضحت القنصلية ، في بيان اليوم الأحد ، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه ، أن المكتب العمالي المصري بالكويت يقوم حاليا بإجراء حصر للعاملين المتضررين من استقدامهم للعمل على فرص عمل أثبتت لهم كافة الأوراق الرسمية من تصاريح العمل وتأشيرات الدخول قبل القدوم أنها فرص عمل حقيقية، وعند قدومهم إلى الكويت تبين لهم أن هذه الفرص غير حقيقية، وأنهم ضحايا تجار الإقامات.

وأشارت القنصلية إلى أن المكتب العمالي يدعو جميع العاملين المتضررين إلى التواصل معه عن طريق تسجيل بياناتهم بالاستمارة المنشورة على الرابط المعلن عنه، حتى يتسنى للمكتب اتخاذ ما يلزم من إجراءات.