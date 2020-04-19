الكرملين يأمل أن تصل روسيا إلى ذروة تفشي كورونا الأسبوع المقبل
موسكو - (د ب أ):
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول في حوار تليفزيوني اليوم الأحد إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية.
وأعلنت روسيا اليوم تسجيل 48 وفاة و6060 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 48 حالة وفاة والإصابات إلى 42853 مصابا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3032
عدد المصابين
-
701
عدد المتعافين
-
224
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2295774
عدد المصابين
-
587761
عدد المتعافين
-
157900
عدد الوفيات
إعلان