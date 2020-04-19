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الكرملين يأمل أن تصل روسيا إلى ذروة تفشي كورونا الأسبوع المقبل

02:08 م الأحد 19 أبريل 2020
الكرملين يأمل أن تصل روسيا إلى ذروة تفشي كورونا الأسبوع المقبل

دميتري بيسكوف

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول في حوار تليفزيوني اليوم الأحد إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية.

وأعلنت روسيا اليوم تسجيل 48 وفاة و6060 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 48 حالة وفاة والإصابات إلى 42853 مصابا.

دميتري بيسكوف الكرملين روسيا فيروس كورونا

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