لأول مرة منذ شهرين.. كوريا الجنوبية تسجل أقل من 20 إصابة جديدة بكورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10653 حالة.

وانخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 20 إصابة لأول مرة منذ يوم 20 فبراير، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتراوح عدد الإصابات الجديدة بين 20 إلى 40 منذ يوم 9 أبريل، ولم يزد عن 30 حالة لليوم الخامس على التوالي في الفترة من 13 إلى 17 من الشهر الجاري، وانخفض اليوم إلى أقل من 20 حالة.

ووصل عدد الوفيات إلى 232 حالة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، وبلغت نسبة الوفيات بين المصابين بالفيروس 18ر2% . كما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 108 حالات إلى 7937 حالة.