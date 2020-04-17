الصين تدين استغلال سلطات تايوان أزمة "كورونا" للسعي إلى الاستقلال

بكين - (أ ش أ):

أدانت الصين، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"استغلال" سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان، أزمة فيروس كورونا المستجد للسعي إلى الاستقلال.

جاء ذلك في تصريح لتشو فنغ ليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، اليوم الجمعة، تعليقًا على تصريح سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، بشأن أن إدارة الوقاية من المرض بالجزيرة حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت مبكر بشأن انتقال الفيروس من شخص إلى شخص.

وقالت ليان إن "مثل هذا الإدعاء يتنافى مع الحقيقة بشكل كامل"، مشيرة إلى أنه منذ تفشي وباء (كوفيد-19)، تم تقديم معلومات في الوقت المناسب إلى منظمة الصحة العالمية والدول والمناطق المعنية.

وأوضحت أن الحقيقة الواضحة هي أن السلطة المركزية الصينية قدمت المعلومات المتعلقة بالمرض أولا، وأن المصدر الوحيد للمعلومات التي أرسلتها تايوان هي لجنة الصحة التابعة لبلدية "ووهان" بمقاطعة هوبي الصينية، وأن كل ما فعلته سلطة الصحة في تايوان هو نقل المعلومات التي ذكرتها السلطة المركزية فقط.

وأضافت ليان أنه من الكذب الإدعاء بأن تايوان ذكرت المعلومات أولاً، وأن الرسالة التي أرسلتها تايوان لم تذكر انتقال الفيروس من شخص لشخص.