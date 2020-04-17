إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات مؤكدة بكورونا في جنوب شرق آسيا

جاكرتا- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 5923 اليوم الجمعة، مما يجعلها صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس ضمن دول جنوب شرق آسيا.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 520، بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب أرقام صادرة عن فريق العمل الحكومي المختص بمواجهة الفيروس.

وسجلت العاصمة جاكرتا أكثر من نصف عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفيات.

وكانت حصيلة الوفيات في إندونيسيا الأعلى في شرق آسيا، خارج الصين.

وقبل الإعلان عن أحدث الأرقام في إندونيسيا، كانت الفلبين صاحبة أكبر عدد للحالات المؤكدة في جنوب شرق آسيا، وهو 5878 و387 وفاة.

وذكر فريق العمل الإندونيسي أمس الخميس أن من المتوقع أن يبلغ تفشي المرض في البلاد ذروته في مايو، ليصل عدد حالات الإصابة إلى 95 ألفا.