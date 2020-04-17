مسؤول عراقي: فيروس كورونا لايزال فعالا بالبلاد

بغداد- (د ب ا ):

حذر مسؤول طبي عراقي من أن فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) لايزال فعالا إلى الأن وموجودا في العراق وقلة إعداد المصابين مشروط بالالتزام بحظر التجوال .

وقال عبد الغني سعدون المدير العام لدائرة صحة بغداد/الرصافة لصحيفة

"الصباحالعراقية الصادرة اليوم الجمعة "إن الفيروس لا يزال فعالا إلــى الآن ومــوجــوداً فـي الــعــراق ولا نستطيع السيطرة على المرض الا بتعاون المواطن ».

وأضاف «لانستطيع أن نقول أننا سيطرنا على المرض رغم أن هناك قلة بأعداد المصابين مقارنة بعدد الإصابات التي تم اكتشافها في

البداية ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول إن المـرض انحسر أو تفشى، بل إننا في

مرحلة ترقب في الوقت الحالي، إذ يجب أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين للالتزام بحظر الـتـجـوال والـحـجـر المـنـزلـي وهــو أمــر مهم جدا من أجل احتواء المرض وحسره وكسر سلسلة انتشاره".

وذكر أن حظر التجوال القادم مشروط بمدى التزام المواطنين بحظر الـتـجـوال الحالي، إذ كـانـت أمــام الـعـراق فرصة سانحة لكسر سلسلة انتشار المـرض إلا أننا فقدناها بسبب عدم التزام بعض المواطنين، أما الآن فالمرحلة الثانية تتطلب منا الـتـزامـاً أكثر بحظر التجوال من قبل المواطنين لكي تقل أعداد المصابين تدريجياً، ويمكن ان تختفي الاصابات ويمكن السيطرة على المـرض في حـال الالتزام أكثر به وأن الشرط الاساسي لاحتواء المرض هو الالتزام بالحظر".

وحتى أمس الخميس ،سجل العراق 80حالة وفاة و1434 إصابة.