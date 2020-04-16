دولة الاحتلال تعلن تسجيل 257 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 12700

وكالات:

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 12758 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال عن ارتفاع الوفيات إلى 141.

وتأتي الأرقام الجديدة بعد أن رفعت إسرائيل حظر التجوال على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من عيد الفصح لمنع التنقل.

وتعتزم الحكومة عقد جلسة خاص، اليوم الخميس، لبحث "استراتيجية الخروج" الخاصة بوضع خطة تدريجية لرفع القيود التي تم فرضها خلال الفترة المنصرمة من أجل منع تفشي وباء كورونا.