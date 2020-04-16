كندا: لن يتم تخفيف القيود على الحدود مع أمريكا قريبا

أوتاوا في - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الخميس إن إعادة فتح الاقتصاد أو تخفيف القيود على الحدود مع الولايات المتحدة لن يحدث في أي وقت قريب، ولايزال الأمر بعيدا لعدة أسابيع أخرى.

وحث ترودو - في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا - الكنديين على التحلي بالصبر. وقال إن حدوث أي إعادة فتح يجب أن يكون هناك اختبار واسع لفيروس "كوفيد-19" على نطاق واسع وتتبع الاتصال المكثف للحالات المصابة لمنع حدوث موجة ثانية محتملة من التفشي.

وأوضح زعيم الحزب الليبرالي الحاكم "لا أعتقد أنه يمكننا التحدث عن إعادة فتح الإقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها حتى نكون واثقين من أن لدينا بالضبط خطة الاستجابة للظهور المستقبلي للفيروس".

وبشأن الحدود الأمريكية الكندية، قال ترودو إنه لا يزال هناك "قدر كبير من الوقت" قبل أن تتمكن الدولتان من تخفيف القيود على المواد غير الضرورية عبر الحدود. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاقية بين كندا والولايات المتحدة للحد من عملية العبور الحدودية في الأيام القادمة.

وقال "إن العمل الذي نواصل القيام به للحفاظ على سلامة مواطنينا أثناء التنسيق بعناية شديدة يختلف عن مناهجنا مع الدول الأخرى حول العالم". "سنستمر في تنسيق جهودنا والتعاون ، ولكن الحقيقة هي أننا ما زلنا على بعد أسابيع من الحديث عن تخفيف هذه الإجراءات على الحدود أو غيرها".