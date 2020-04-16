المكسيك تسجل 43 وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا
04:46 ص الخميس 16 أبريل 2020
مكسيكو سيتي - (د ب أ):
سجلت المكسيك 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" الأربعاء أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 449 وفاة.
كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5874 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2505
عدد المصابين
-
553
عدد المتعافين
-
183
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان