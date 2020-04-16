المكسيك تسجل 43 وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

سجلت المكسيك 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" الأربعاء أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 449 وفاة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5874 حالة.