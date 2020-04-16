أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

المكسيك تسجل 43 وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:46 ص الخميس 16 أبريل 2020
المكسيك تسجل 43 وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
سجلت المكسيك 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" الأربعاء أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 449 وفاة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5874 حالة.

فيروس كورونا المكسيك حالات وفاة

الخبر التالى:

سجناء في فنزويلا يرفضون عمليات تفتيش خشية الإصابة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2505

    عدد المصابين

  • 553

    عدد المتعافين

  • 183

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فيديو.. وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لمصر لمواجهة كورونا