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حاكم نيويورك يعتزم إصدار أمر بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

09:48 م الأربعاء 15 أبريل 2020
حاكم نيويورك يعتزم إصدار أمر بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

نيويورك - (د ب أ):

قال حاكم نيويورك أندرو كومو اليوم الأربعاء إنه سيطلب من سكان الولاية وضع أقنعة الوجه (كمامات) في الأماكن العامة عندما يتعذر الحفاظ على مسافة نحو مترين بين شخص وآخر.

وذكر كومو في مؤتمر صحفي يومي إنه سيصدر أمرا تنفيذيا بذلك يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم السبت المقبل.

وأوضح كومو في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إذا كنت تستقل إحدى وسائل المواصلات العامة التي يتعذر فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، أو إذا كنت تسير على رصيف مزدحم، يجب عليك ارتداء غطاء وجه، مثل الوشاح أو الكمامة".

وأشار إلى الحاجة إلى إجراء فحوص فيروس كورونا على نطاق واسع للتخلص من هذه التدابير، ولكن الحال لم يصل إلى هذه المرحلة بعد.

يشار إلى أن نيويورك هي بؤرة انتشار فيروس كورنا المستجد في الولايات المتحدة.

وحذر كومو بقوله: "لم نخرج من مرحلة الخطر بعد"، وقال إن نيويورك لا تزال تشهد "أزمة صحة عامة شديدة".

وقال حاكم الولاية إنه تم تسجيل 752 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس في يوم واحد، مما يزيد عدد الوفيات الرسمي في الولاية بسبب كورونا إلى أكثر من 11500.

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