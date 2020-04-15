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إيطاليا تسجل 578 وفاة جديدة بكورونا و2667 إصابة خلال 24 ساعة

06:22 م الأربعاء 15 أبريل 2020
إيطاليا تسجل 578 وفاة جديدة بكورونا و2667 إصابة خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 578 حالة وفاة جديدة، و2667 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت "فرانس برس".


وارتفعت وفيات الوباء الجديد في إيطاليا، إلى 21645 وفاة، فيما بلغت تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلد الأكثر تتضررًا في القارة الأوروبية، والثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة، إلى 165 ألفا إصابة.

فيروس كورونا إيطاليا كوفيد-19

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