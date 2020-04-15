أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الأمم المتحدة توكد دعمها لجهود السودان في مواجهة كورونا

05:50 م الأربعاء 15 أبريل 2020
الأمم المتحدة توكد دعمها لجهود السودان في مواجهة كورونا

فيروس كورونا

الخرطوم - أ ش أ


أكدت قوي يوب سن المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان، اليوم /الأربعاء/ دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة الرامية لمواجهة فيروس كورونا.


وقالت المسئولة الأممية، عقب لقائها مع عضو مجلس السيادة السوداني نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور، إن وباء الكورونا يمر بمرحلة حرجة تتسارع فيها أعداد الإصابات مما يتطلب التضامن الحكومي والمجتمعي في هذا الشأن.


وحثت منسقة الأمم المتحدة على ضرورة الإبلاغ وإجراء الفحوصات الطبية للمشتبه بهم وعزلهم لضمان منع انتشار الفيروس وسط المواطنين.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة فيروس كورونا السودان

الخبر التالى:

خبير إيطالي في مكافحة كورونا يدعو ترامب إلى عدم إقالة فاوتشي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان