الأمم المتحدة توكد دعمها لجهود السودان في مواجهة كورونا

الخرطوم - أ ش أ



أكدت قوي يوب سن المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان، اليوم /الأربعاء/ دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة الرامية لمواجهة فيروس كورونا.



وقالت المسئولة الأممية، عقب لقائها مع عضو مجلس السيادة السوداني نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور، إن وباء الكورونا يمر بمرحلة حرجة تتسارع فيها أعداد الإصابات مما يتطلب التضامن الحكومي والمجتمعي في هذا الشأن.



وحثت منسقة الأمم المتحدة على ضرورة الإبلاغ وإجراء الفحوصات الطبية للمشتبه بهم وعزلهم لضمان منع انتشار الفيروس وسط المواطنين.