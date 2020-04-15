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برئاسة السعودية.. انطلاق ثاني اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين

02:16 م الأربعاء 15 أبريل 2020
برئاسة السعودية.. انطلاق ثاني اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين

مجموعة العشرين

الرياض- (د ب أ):

انطلق اليوم الأربعاء تحت رئاسة السعودية أعمال الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان "الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة كوفيد-19" لمناقشة عددا من الملفات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" أن الاجتماع، الذي يعقد برئاسة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي يناقش سبل "اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدي العالمي الذي تمثله جائحة COVID-19 وآثاره الصحية والاقتصادية، وكذلك مناقشة التحديثات على خارطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة G20 الافتراضية التي عقدت في 26 مارس الماضي .

وقالت الوكالة إن البيان الختامي سيعكس حرص قادة دول المجموعة، على إنعاش نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار، كجزء من التدابير الاقتصادية، وخطط الضمان لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ومعالجة مخاطر ضعف الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض بسبب جائحة كورونا، والعمل على الحد من خسائر الوظائف والدخل من تفشي المرض، بينما تتواصل جهود تخفيف انقطاع الإمدادات بسبب إغلاق الحدود.

مجموعة العشرين السعودية الرياض فيروس كورونا الاقتصاد العالمي

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