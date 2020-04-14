تايوان تطالب بعض الوافدين بالمكوث في فنادق مخصصة للحجر الصحي

تايبيه- (د ب ا):

طالبت تايوان القادمين من الخارج بالبقاء في فنادق مخصصة للحجر الصحي، إذا كان هناك أشخاص معرضين للاصابة بفيروس كورونا في أماكن إقامتهم في تايوان، أو إذا لم يكن لديهم غرفة خاصة بكل منهم بها مرحاض منفرد .

وابتداء من السبت المقبل، يتعين على القادمين من الخارج تقديم معلومات عن مكان الحجر الصحي الخاص بهم.

وقال مركز قيادة مكافحة الأوبئة إذا كان القادمون ممن يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما أو أطفال أقل من 6 أعوام، أو أشخاص يعانون من السكري أو أمراض متعلقة بالرئة أو القلب، سوف يتعين عليهم البقاء في فنادق مخصصة للحجر الصحي.

وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج إن الإجراءات الجديدة تهدف لمنع تفشي الفيروس داخل أفراد الأسرة. وقال في مؤتمرصحفي إن بعض حالات الإصابة محليا حدثت داخل أسر لمواطنين تايوانيين عائدين من الخارج.

وسوف يتم فرض غرامة على القادمين من الخارج الذين يقدمون معلومات خاطئة حول مكان حجرهم الصحي تبلغ نحو 150 ألف دولار تايواني (5 آلاف دولار أمريكي). كما سوف يتم فرض غرامة على من يبقون في مكان غير ملائم للحجر الصحي تصل إلى مليون دولار تايواني.

ويخضع القادمون من الخارج، ومن بينهم المواطنون التايوانيون، لعزل ذاتي إجباري في منازلهم لمدة 14 يوما.

لم تسجل تايوان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، وذلك لأول مرة منذ 9 مارس الماضي.

وسجلت تايوان حتى الآن 393 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 338 حالة لأشخاص قادمين من الخارج. كما بلغت حالات الوفاة بالفيروس ست حالات بالإضافة إلى شفاء 124 مريضا.