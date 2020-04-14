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ترامب يهاجم صحف أمريكية بعد تقرير عن كورونا: لم يعد أحد يريد قراءتها

01:44 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
ترامب يهاجم صحف أمريكية بعد تقرير عن كورونا: لم يعد أحد يريد قراءتها

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين وسائل الإعلام بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس أخفق في الاستجابة لنصيحة الخبراء في وقت مبكر بالولايات المتحدة ردا على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي إطارا زمنيا تضمن الإشادة باستجابته للجائحة وضم لقطات من القنوات الإخبارية.

ووصف ترامب تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأنه "كاذب تماما" وعرض قيود السفر التي أقرها فيما يتعلق بالصين وأوروبا كدليل على الاستجابة السريعة لاحتواء الفيروس.

وأضاف: "نأمل في يوم ما خلال خمسة أعوام عندما لا أكون هنا، أن تتوقف هذه الصحف جميعها عن العمل لأنه لم يعد أحد يريد قراءتها".

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