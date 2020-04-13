حاكم نيويورك: حكام الولايات شمال شرقي البلاد سينسقون لعمليات إعادة فتحها

واشنطن - (د ب أ)

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إن ائتلاف من حكام الولايات الواقعة شمال شرقي البلاد، سيعلنون عن خطة في وقت لاحق اليوم الاثنين، عن كيفية التنسيق فيما بينهم لإعادة فتح المدارس والشركات بعد انحسار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد –19).

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إنه من الممكن أن تثير أي خطة إقليمية من قبل الحكام صدامًا مع الرئيس دونالد ترامب، الذي قال في وقت سابق إنه وحده لديه سلطة تقرير موعد عودة الولايات إلى وضعها الطبيعي.

وكان ترامب، أعلن اليوم الاثنين، أن لديه سلطة "فتح الولايات " وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي التي تم تبنيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، وليس لحكام الولايات.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قال ترامب إنه لغرض خلق حالة من الصراع والارتباك ، يقول البعض في وسائل الإعلام المزيفة إن قرار فتح الولايات ، يعود لحكامها وليس لرئيس الولايات المتحدة والحكومة الاتحاديةن فليكن مفهوما تماما إن ذلك غير صحيح.

ورفض كومو في المؤتمر الصحفي اليومي، بشأن الفيروس اليوم الاثنين، الكشف عن أي تفصيلات للخطة التي من المقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال كومو : "الحل الأمثل هو خطة منسقة جغرافيًا" مضيفًا أن هذا الفيروس لا يفهم الحدود الحكومية.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس المميت في نيويورك وحدها عشرة آلاف حالة، بعد وفاة 671 شخصًا آخر خلال 24 ساعة.

وقبل اليوم الاثنين، أعلنت نيويورك عن 700 حالة وفاة أو أكثر يوميا لمدة ستة أيام متتالية.

وأشار كومو إلى أنه رغم ذلك فقد ارتفع منحنى الاستشفاء قليلاً، مع وصول الاعداد إلى 18000 حالة ومع انخفاض أعداد مرضى العناية المركزة ومن يتم يتم اعطاءهم المحاليل منذ أمس الأحد.

وقال كومو : يبدو أنه "لدينا حالة استقرار نسبي"