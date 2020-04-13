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الإمارات تمدد صلاحية الإقامات وتأشيرات الدخول المنتهية حتى نهاية العام

10:28 م الإثنين 13 أبريل 2020
الإمارات تمدد صلاحية الإقامات وتأشيرات الدخول المنتهية حتى نهاية العام

العميد خميس الكعبي

دبي - (د ب أ)

قررت الإمارات، اليوم الاثنين، اعتبار الإقامات التي يحملها الوافدون من مختلف الجنسيات سارية حتى نهاية العام.

وقال العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، إنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصةً في أعقاب الإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية.

وأوضح الكعبي، في تصريحات للصحفيين اليوم: تم اعتبار إقامة الوافدين، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، في حال انتهت من أول مارس الماضي.

وأضاف الكعبي: "تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس الماضي".

وتابع الكعبي قائلاً: "تم اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس الماضي، سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر المقبل".

الإمارات تأشيرات الدخول المنتهية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات فيروس كورونا

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