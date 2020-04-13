بيرني ساندرز يدعم خصمه السابق جو بايدن للرئاسة الأمريكية

وكالات:

أعلن المرشح الديموقراطي، بيرني ساندرز، دعمه خصمه السابق جو بايدن للرئاسة الأميركية، كما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في تمهيدية حزبه في ولاية ألاسكا الأمريكية، بعد تصويت بالبريد الإلكتروني، بسبب انتشار وباء كورونا.

وكان بيرني ساندرز هو المنافس الأساسي لبايدن داخل الحزب الديمقراطي، لكنه انسحب يوم الأربعاء من السباق الرئاسي ما حسم الأمور لصالح بايدن.