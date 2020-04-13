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بيرني ساندرز يدعم خصمه السابق جو بايدن للرئاسة الأمريكية

08:55 م الإثنين 13 أبريل 2020
بيرني ساندرز يدعم خصمه السابق جو بايدن للرئاسة الأمريكية

بيرني ساندرز

وكالات:

أعلن المرشح الديموقراطي، بيرني ساندرز، دعمه خصمه السابق جو بايدن للرئاسة الأميركية، كما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في تمهيدية حزبه في ولاية ألاسكا الأمريكية، بعد تصويت بالبريد الإلكتروني، بسبب انتشار وباء كورونا.

وكان بيرني ساندرز هو المنافس الأساسي لبايدن داخل الحزب الديمقراطي، لكنه انسحب يوم الأربعاء من السباق الرئاسي ما حسم الأمور لصالح بايدن.

بيرني ساندرز جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية فيروس كورونا

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