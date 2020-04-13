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قرقاش: يجب اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن

07:16 م الإثنين 13 أبريل 2020
قرقاش: يجب اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن

أنور قرقاش

أبوظبي - (أ ش أ):

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على ضرورة اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن.

وأضاف قرقاش - في تغريدة على حسابه في تويتر أوردتها قناة "العربية" الفضائية - أن "الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري".

وتابع "لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام، ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن التحالف يؤكد مجددًا جديته للوصول إلى حل سياسي شامل.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الأحد، أن إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة الماضية بلغت (241) اختراقًا.

وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

كما أكد استمرار التزام التحالف والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".

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أنور قرقاش اليمن العمليات العسكرية في اليمن

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