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البنتاجون: الوزارة تشهد زيادة هائلة في العمل عن بعد

07:01 م الإثنين 13 أبريل 2020
البنتاجون: الوزارة تشهد زيادة هائلة في العمل عن بعد

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت مسؤولة الإعلام بوزارة الدفاع الأمريكية، دانا ديزي، اليوم الاثنين، خلال إيجاز صحفي، أن البنتاجون سارعت بتقديم معدات جديدة وسعة شبكية تسمح لمئات الآلاف من القوات والأفراد المدنيين، بالعمل خارج الوزارة في الأسابيع الأخيرة ويمكن الاحتفاظ بتلك المعدات بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

وفي ظل هذا، زادت سعة حجم الاتصالات في البنتاجون، بواقع أكثر من 50 % منذ مارس الماضي، وارتفعت الاتصالات المقدمة من جهات تقديم خدمات الإنترنت بواقع 30 %.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، نقلاً عن الإيجاز الصحفي أنه جرى تزويد ألفي فرد في البنتاجون بأجهزة إضافية.

وقام الجيش، بزيادة إتاحة الدخول على الشبكة للحصول على البيانات، وكذلك السعة الصوتية بنسبة 400 في المئة.

كما قام سلاح الجو، بتحديث 12 موقعًا رئيسيًا ما أسفر عن زيادة بنسبة 130 % في عرض النطاق الترددي.

وكان لدى البحرية مئة ألف موظف يعملون عن بعد قبل الجائحة، والآن لديه 250 ألف وسوف تزيد التحسينات المقررة في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة العدد إلى 500 ألف.

وزاد سلاح مشاة البحرية، الموظفين الذين يعملون عن بعد من 70 ألف إلى 105 آلاف خلال أسبوعين .

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية دانا ديزي فيروس كورونا

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