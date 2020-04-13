"مصريون في حب الخليج" تستنكر محاولات الوقيعة بين القاهرة والكويت

(وكالات)

عبّرت جمعية مصريون في حب الخليج، عن رفضها لحالة التراشق على مواقع التواصل الاجتماعي بين مغردين كويتيين ومصريين.

وأكدت الجمعية في بيان وصل مصراوي نسخة منه، أن هذه المشاحنات لا تعبر عن طبيعة العلاقة القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر والكويت تربطهما علاقات تاريخية وترابط على كافة المستويات.

وقال عادل حنفي، رئيس الجمعية، إلى أن محاولات البعض لن تعكر صفو الترابط، ولن تنجح في إحداث أي وقيعة بين البلدين.

وأضاف حنفي، إلى أن جمعية مصريون في حب الخليج، والتي تمثل جموع المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، تضم صوتها إلى كل العقلاء والمثقفين في مصر والكويت لوقف حالة التراشق، وتفويت الفرصة على بعض المحاولات الخبيثة في إحداث الوقيعة بين البلدين.

واستطرد: "العلاقة القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتفاهم المشترك في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك أكبر بكثير من مهاترات البعض ممن يحاولون إحداث وقيعة بين مصر والكويت".

ودعا عادل حنفي، أبناء مصر والكويت لعدم الانجرار وراء محاولات البعض لإثارة الفتنة وتشويه العلاقات التاريخية، مشددا على ضرورة التوقف تماما عن نشر أي عبارات أو صور أو فيديوهات مسيئة، والتأكيد دائما على أهمية إعلاء لغة الوحدة بين الشعوب العربية.