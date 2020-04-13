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الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات في مواجهة كورونا

12:48 م الإثنين 13 أبريل 2020
الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات في مواجهة كورونا

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم

رام الله- (د ب أ):

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين إن إسرائيل "تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات" في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم- خلال مؤتمر صحفي في رام الله، بأن "الاحتلال الاسرائيلي يمارس البطش والغطرسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويحاول ضرب المناعة الوطنية والصحية".

وأشار ملحم إلى حالات اقتحام الجيش الإسرائيلي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في ظل فيروس كورونا، وفتحها الأنفاق والعبارات لتهريب العمال منها.

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتشرح لهم كيف أن الاحتلال يجد في الجائحة فرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وزيادة الأعباء عليه".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزء الشرقي من مدينة القدس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 308 حالات.

الحكومة الفلسطينية رام الله إسرائيل فيروس كورونا

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