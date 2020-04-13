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توقعات باعلان الرئيس الفرنسي تمديد الإغلاق بسبب كورونا

07:54 ص الإثنين 13 أبريل 2020
توقعات باعلان الرئيس الفرنسي تمديد الإغلاق بسبب كورونا

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):
من المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا إلى الأمة مساء اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوضح المدة التي سيستمر فيها تمديد الإغلاق في البلاد المعلن عنه مسبقًا.

ومن المرجح أن يوضح الرئيس الفرنسي، خلال خطاب متلفز مقرر في الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش)، وهو ثالث خطاب له منذ بداية أزمة فيروس كورونا، أسباب تمديد الإغلاق في البلاد إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأولي في 15 أبريل.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية يوم الأحد نقلاً عن مصادر سياسية بارزة أن ماكرون لن يشير إلى أن الأزمة تقترب من نهايتها.

وكتبت صحيفة "جورنال دو ديمانش" أن القيود الحالية على الحياة العامة يمكن تمديدها حتى منتصف أو أواخر مايو المقبل.

وأوصى المجلس العلمي الفرنسي مؤخرًا بأن القيود، السارية منذ 17 مارس، يجب أن تستمر ستة أسابيع على الأقل.

ولا يُسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا لمدة ساعة واحدة يوميًا بحيث لا يبتعدوا مسافة تزيد عن كيلومتر واحد من منازلهم ولأسباب أساسية مثل التسوق أو المشي.

إيمانويل ماكرون فرنسا فيروس كورونا

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