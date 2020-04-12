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فرنسا: عملية إنزال غير مسبوقة لحاملة الطائرات شارل ديجول جراء كورونا

08:46 م الأحد 12 أبريل 2020
فرنسا: عملية إنزال غير مسبوقة لحاملة الطائرات شارل ديجول جراء كورونا

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

باريس - أ ش أ
بدأت القوات الفرنسية عملية إنزال غير مسبوقة لـ1900 عنصر من البحرية سيتم وضعهم في الحجر الصحي، وذلك بعد عودة حاملة الطائرات شارل ديغول ورسوها في تولون، بسبب اكتشاف حالات إصابة بوباء كوفيد-19 في طاقمها.
وأكدت المتحدثة باسم الإدارة البحرية للمنطقة كريستين ريب -في تصريحات أوردتها قناة "فرانس24" مساء اليوم الأحد - أنه لا يوجد تدهور في الوضع الصحي للعناصر الـ50 المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أنه سيتم فحص الجميع، كما سيوضع العسكريون نحو 1700 على حاملة الطائرات وأكثر من 200 في الفرقاطة المرافقة لها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في مراكز عسكرية في إقليم فار وفي المنطقة"، ولن يسمح لهم بالاختلاط مع عائلاتهم.
ويعتزم الجيش الفرنسي بدء تعقيم حاملة الطائرات والفرقاطة بالكامل يوم الثلاثاء، وهي عملية غير مسبوقة أيضا.

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شارل ديجول فرنسا باريس طائرات شارل ديجول

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