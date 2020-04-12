الحكومة الفلسطينية: 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" في القدس

رام الله/غزة- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن الإصابات تم تسجيلها في منطقة سلوان ووادي حلوة في القدس.

وحمل ملحم إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة" الفلسطينيين في القدس "إذ أن إجراءاتها تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين في المدينة".

وبحسب البيان ،نقلا عن مصادر محلية ، فإن عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين في القدس بفيروس كورونا بلغ 36 إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أن الإصابات تتراوح بين 65 إلى 70 حالة.

وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لـ "حمل إسرائيل كسلطة محتلة على الاضطلاع بمسؤولياتها (تجاه الفلسطينيين في القدس) وفق القانون الدولي".

في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للمعابر التابعة لحركة "حماس" في غزة عن فتح معبر رفح مع مصر اعتبارًا من غدًا الاثنين ولمدة أربعة أيام لتمكين الفلسطينيين العالقين في مصر من العودة إلى القطاع.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أنه سيتم فتح معبر رفح استثنائياً لإدخالهم على دفعات، ابتداء من يوم غد الاثنين حتى الخميس مع مراعاة كبار السن والمرضى بحسب القدرة الاستيعابية لعمل المعبر ومراكز الحجر الاحترازي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي منذ إغلاقه قبل أكثر من شهر ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.