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دفعة ثانية من السعوديين العالقين في أمريكا تصل السعودية

01:59 ص الأحد 12 أبريل 2020
دفعة ثانية من السعوديين العالقين في أمريكا تصل السعودية

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
وصلت مساء السبت ثاني رحلة من السعوديين العالقين في الولايات المتحدة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض على طائرة قادمة من العاصمة واشنطن، وعلى متنها 207 مواطنين في ظل تفشي جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن ذلك يأتي ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين السعوديين الراغبين في العودة للمملكة، حيث طبقت فور وصولهم المطار كل التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

يذكر أنَّ 250 مواطنًا وصلوا الرياض الجمعة قادمين على أولى الرحلات العائدة من إندونيسيا، على أن تتبعها رحلات أخرى يومي الاثنين والثلاثاء، بنقل باقي السعوديين في إندونيسيا.

السعودية أمريكا مطار الملك خالد الدولي فيروس كورونا

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