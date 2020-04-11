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النائب العام الكويتي يقرر حجز ضابط و6 مصريين بتهم الاتجار بالبشر

10:53 م السبت 11 أبريل 2020
النائب العام الكويتي يقرر حجز ضابط و6 مصريين بتهم الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر

الكويت - (د ب أ)

فتحت النيابة العامة في الكويت، وعلى مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم بالاتجار بالبشروالإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية، وقررت استمرار حجزه و6 مصريين آخرين.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، في عددها الصادر غدًا الأحد عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي القول: "تلقينا بلاغاً من وزارةالداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية".

وتابع المستشار العسعوسي، قائلاً: "النيابة سبق أن تلقت بلاغات، ومستعدة أن تتلقى بلاغات شبيهة لهذا الموضوع، مضيفاً، أن البلاد سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات.

إلى ذلك، أكد مصدر قانوني مطلع أن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها، ضد المحجوزين من قبل العمالة الذين قدموا بهم إلى البلاد، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة الى الحصر من قبل المتضررين، والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي كل من، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، إضافة إلى هيئة القوى العاملة، وسيتم سؤالها تحديدًا عن هذه القضية، وعما إذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج التأشيرة فقط، وهو ما يعتبر جريمة كبرى

الاتجار بالبشر الكويت وزارة الداخلية الكويتية

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