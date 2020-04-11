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مجلس الأمن يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن

08:36 م السبت 11 أبريل 2020
مجلس الأمن يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن

مجلس الأمن الدولي

وكالات

رحّب مجلس الأمن الدولي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وقفًا شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأيد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، قرار وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين.

وفي بيان للمجلس مساء السبت، شجع الأطراف المعنية في اليمن، على مواصلة التعاون مع المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن جريفيث، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وقفًا شاملاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن، قابلة للتمديد، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

مجلس الأمن الدولي إطلاق النار اليمن فيروس كورونا

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