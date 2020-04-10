ترامب يكشف في خطاب للشعب أكبر قرار سيتخذه خلال فترته الرئاسية

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن موعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، بعد إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سيكون "القرار الأكبر" خلال رئاسته، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لمواجهة كورونا، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أفضل دولة واجهت فيروس كورونا المستجد "طبيًا"، وذلك برغم احتلال أمريكا المركز الأولى عالميًا في نسب الإصابة بالفيروس، بتسجيلها نصف مليون إصابة تقريبًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وأشار إلى أن الوباء يعد كارثة كبيرة، إلا أن احتياجات الولايات المتحدة الطبية كافية وستقوم بمساعدة الآخرين لمواجهة كورونا.

وتابع "هذه أكثر الأوقات حزنا في ضوء موت كثيرين ولكننا نؤدي عملا رائعا".