ترامب: منظمة الصحة العالمية ربما كانت تعلم بما يحدث في الصين

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن منظمة الصحة العالمية ربما كانت تعلم بما يحدث في الصين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لمواجهة كورونا، اليوم الجمعة، "سندرس موضوع منظمة الصحة العالمية ونقرر لاحقا في ذلك".

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة أفضل دولة واجهت فيروس كورونا المستجد "طبيًا"، وذلك برغم احتلال أمريكا المركز الأولى عالميًا في نسب الإصابة بالفيروس، بتسجيلها نصف مليون إصابة تقريبًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وأشار إلى أن الوباء يعد كارثة كبيرة، إلا أن احتياجات الولايات المتحدة الطبية كافية وستقوم بمساعدة الآخرين لمواجهة كورونا.

وتابع "هذه أكثر الأوقات حزنا في ضوء موت كثيرين ولكننا نؤدي عملا رائعا".