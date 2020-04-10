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ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أفغانستان إلى 521 حالة

11:08 ص الجمعة 10 أبريل 2020
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أفغانستان إلى 521 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الجمعة، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 521 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية عن المتحدث باسم الوزراة وحيد ميار قوله "إن السلطات سجلت الحالات الجديدة في أقاليم مختلفة، من بينها العاصمة كابول.. موضحا أنه تم تسجيل 16 حالة جديدة في كابول، وحالتين في إقليم قندهار، وحالتين في لوجار، وحالتين في دايكوندي، وحالتين في تخار، وحالة في باميان، وحالة في باروان".

ووفقا لمسؤولي الصحة العامة فإن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 521 حالة في جميع أنحاء البلاد، فيما أودى المرض بحياة 16 شخصا حتى الآن، وتماثل للشفاء 32 شخصا.

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فيروس كورونا أفغانستان

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