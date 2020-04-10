ترامب يبحث مع بوتين والملك سلمان اتفاق النفط
أعلن البيت الأبيض، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ناقش مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسألة التوصل لاتفاق حول إنتاج النفط بعد إعلان تحالف "أوبك +"، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو 2020، ولفترة أولية مدتها شهران.
وقال مساعد الرئيس الأميركي، دان سكافينو، عبر (تويتر)، "يجري الرئيس ترامب مكالمة جماعية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان ناقش فيها (التوصل إلى) اتفاق للنفط".
أكد تحالف "أوبك+" في بيان صدر عنه الخميس، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو 2020، ولفترة أولية مدتها شهران.
وأعلن التحالف أن تخفيضات النفط ستتقلص إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر 2020 ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.
وأشار إلى أن الاجتماع القادم لـ"أوبك+" سينعقد في 10 يونيو 2020، فيما لم يذكر اشتراط أن تخفض دول خارج المجموعة إنتاجها النفطي.
وكانت المجموعة قالت في وقت سابق إنها تريد مشاركة الولايات المتحدة، أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، في اتفاق روسيا والسعودية، لتخفيض الإنتاج.
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