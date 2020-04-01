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ترامب: هناك مخاوف من استغلال الجماعات الإجرامية لأزمة كورونا في البلاد

11:45 م الأربعاء 01 أبريل 2020
ترامب: هناك مخاوف من استغلال الجماعات الإجرامية لأزمة كورونا في البلاد

دونالد ترامب

وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته اتخذت عددًا من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة سرعة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده.
وتابع الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أنه أطلق حملة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع أجهزة الدولة الرسمية لعرقلة شحنات المخدرات، حفاظًا على صحة الشعب الأمريكي.
وأشار ترامب، إلى أن هناك مخاوف من محاولات الجماعات الإجرامية استغلال الوقت الراهن، والأزمة التي تشهدها البلاد، في ظل حربنا ضد فيروس كورونا المتحور.
دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

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