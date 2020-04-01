ترامب: هناك مخاوف من استغلال الجماعات الإجرامية لأزمة كورونا في البلاد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته اتخذت عددًا من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة سرعة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أنه أطلق حملة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع أجهزة الدولة الرسمية لعرقلة شحنات المخدرات، حفاظًا على صحة الشعب الأمريكي.