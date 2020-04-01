رئيس الوزراء البريطاني المصاب بكورونا: "ابقوا في منازلكم"

وكالات

وجه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، المصاب بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) رسالة إلى مواطنيه، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن حصيلة الوفيات الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا تشعرهم بالحزن.

وقال جونسون، إن الحكومة تسعى لتعزيز اختبارات الفيروس وأنه لا بدل عن عزل المصابين عن الأصحاء، مؤكدًا ثقته في هزيمة فيروس كورونا.

ودعا جونسون، من عزلته إثر إصابته بالفيروس التاجي، شعبه إلى البقاء في منازلهم للحد من انتشار الوباء.

وأضاف أن الالتزام بالارشادات والاجراءات هو الطريق الأمثل للخروج من هذه الأزمة، مؤكدا أن البقاء فى المنزل هو الطريقة المثلى للفوز والانتصار على الفيروس.