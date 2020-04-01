الأمم المتحدة تتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بـ0.9% هذا العام

نيويورك - (د ب أ)

توقعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 9ر0 بالمئة، هذا العام متأثرًا بجائحة فيروس كورونا.

وجاء في الموجز الاقتصادي الشهري، الذي تصدره الأمم المتحدة أن السبب وراء هذا السيناريو الأسوأ يفترض استمرار القيود واسعة النطاق على حركة الأشخاص والأنشطة الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى حتى منتصف مايو المقبل.

وأشار الموجز إلى إمكانيةانخفاض النمو العالمي بشكل أكثر من ذلك، إذا استمرت تلك القيود إلى ما بعد شهر مايو.

وكانت الأمم المتحدة قد توقعت،قبل تفشي فيروس كورونا، أن ينمو الناتج العالمي بوتيرة 5ر2 بالمئة في عام 2020.

وقال ليو تشن مين، وكيل الأمين العام في مذكرة إحاطة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة إن "هناك حاجة إلى تدابير سياسية عاجلة وجريئة، ليس فقط لاحتواء الجائحة وإنقاذ الأرواح، ولكن أيضًا لحماية الفئات الأكثر تأثرا في مجتمعاتنا من الدمار الاقتصادي والحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي".

وذكرت الأمم المتحدة أن حزمة التحفيز التي تعطي الأولوية للإنفاق الصحي لوقف انتشار الفيروس، وتوفير دعم لدخل الأشخاص الأكثر تضرراً من تفشي المرض، يمكن أن تساعد في تقليل احتمال حدوث ركود اقتصادي عميق.

يشار إلى أن الاقتصاد العالمي انكمش بنسبة 7ر1 بالمئة خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.