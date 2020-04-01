"كورونا" يُعلق احتفالات عيد العمال التقليدية في كوبا

هافانا- (د ب أ):

علقت الحكومة الكوبية استعراض عيد العمال، وهو تقليد راسخ في تقويم البلاد منذ الثورة الشيوعية عام 1959، بسبب مخاوف من أن تزيد الاحتفالات من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الجزيرة، التي يحكمها الشيوعيون، حتى الآن 186 حالة إصابة بفيروس كورونا. وتوفي ستة من هؤلاء المصابين.

وأبلغ الرئيس ميجيل دياز-كانيل وزراء الحكومة خلال اجتماع نقلته هيئة الإذاعة الرسمية بأن الكوبيين سوف يحتفلون في الأول من أيار/مايو، "ولكن في عزلة".

وطلب دياز-كانيل من الاتحاد المركزي للعمال في كوبا، الذي ينظم الفعالية، التوصل إلى بدائل من شأنها أن تسمح لأفراد الشعب بالبقاء معزولين، والاحتفال فى الوقت ذاته باستعراض افتراضي أو تعليق الأعلام خارج المنازل.

وقال الرئيس إن المكتب السياسي للبلاد، برئاسة زعيم الحزب الشيوعي راؤول كاسترو، شقيق الراحل فيدل كاسترو، اتخذ القرار لمنع انتشار الفيروس.