إسبانيا تسجل 864 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
01:22 م الأربعاء 01 أبريل 2020
مدريد - (د ب ا):
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الاربعاء، تسجيل 864 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 9053 حالة.
كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا لتبلغ 102136 حالة .
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