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ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 39 حالة

11:14 م الأحد 08 مارس 2020
ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 39 حالة

فيروس كورونا

وكالات

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى 39 شخصًا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة، أن من بين المصابين الإسرائيليين بهذا المرض، بعض القادمين من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا، وكذلك هناك من تعرض للإصابة بعد احتكاكه مع مرضى.

وتقول السلطات، إنها تتخذ كل الإجراءات والتدابير الحاسمة لاحتواء المرض ومنع انتشاره، وتم إلغاء كل الفعاليات الجماهيرية بما في ذلك المسيرات التقليدية الدينية بمناسبة عيد "بوريم" في الأسبوع المقبل.

وتم فرض الحجر المنزلي على كل مواطن عاد من الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا وكذلك كل الذين احتكوا معهم.

فيروس كورونا إسرائيل إسبانيا إيطاليا

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