في اليوم العالمي للمرأة.. 100 ألف متظاهر في تشيلي يطالبون بمزيد من الحريات

سانتياجو دي تشيلي - (د ب أ)

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، في تشيلي، اليوم الأحد، للتظاهر من أجل حقوق المرأة.

وحسب بيانات الشرطة، فقد خرج في العاصمة سانتياجو دي تشيلي أكثر من 100 ألف شخص للمشاركة في المسيرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وفي تصريحات لصحيفة "إل ميركوريو"، قالت خافييرا ماني المتحدثة باسم تحالف منظمة (8 إم) :" سنكتب التاريخ اليوم".

وذَكَّرَتْ المتظاهرات بجرائم القتل الأخيرة بحق نساء وطالبن بتعزيز حقوق النساء في الدستور الجديد، وأدت المتظاهرات في عدة أماكن أغنية "مغتصب في طريقك" للمجموعة النسائية المسماة لاس تيسيس، وقد تحولت هذه الأغنية في الأشهر الأخيرة إلى نشيد عالمي للنساء الناشطات في مجال حقوق المرأة (فيمنيست).

وتعتزم النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة في تشيلي تنظيم إضراب عام في البلاد غدا الاثنين.