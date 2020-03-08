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وزير خارجية إسرائيل: النواب العرب في الكنيست "إرهابيون يرتدون بذلات"

09:03 م الأحد 08 مارس 2020
وزير خارجية إسرائيل: النواب العرب في الكنيست "إرهابيون يرتدون بذلات"

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تل أبيب (د ب أ)

وصف ووزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المنتمي لحزب الليكود، السياسيين العرب في إسرائيل بأنهم "إرهابيون يرتدون بذلات"، ورفض تحركات المعارضة لاستخدام دعمهم لتشكيل حكومة أقلية بعد انتخابات 2 مارس.

وقال كاتز، في حديثه لإذاعة "كان إسرائيل"، الأحد، إن العديد من أعضاء القائمة المشتركة للأحزاب العربية إما "مؤيدين للإرهابيين أو أنهم إرهابيون يرتدون بذلات".

وجاءت تعليقات كاتز ردا على أنباء عن أن قائد الجيش الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، تعهد بتشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة، التي تمثل الأقلية العربية في إسرائيل.

ويشكل العرب نحو 20% من سكان إسرائيل البالغ تعدادها 9 ملايين نسمة، وغالبا ما يكونون عرضة للتمييز .

يسرائيل كاتس الاحتلال الاسرائيلي تل أبيب الإرهاب حزب أزرق أبيض بيني جانتس

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