ألمانيا تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى 902 شخصًا

برلين - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا، في ألمانيا إلى 902 شخصًا، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الأحد.

وكانت الحصيلة السابقة للمصابين 847 شخصا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن جانبه أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد ظهر اليوم الأحد بإلغاء أية فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.

وأشار شبان اليوم إلى أنه يرى أن ذلك لا يزال يحدث على نحو متردد للغاية، وقال لـ (د.ب.أ): "في ظل التطور الديناميكي للأيام الأخيرة،لابد من تغيير ذلك سريعا".

وأوضح الوزير الألماني أنه من الممكن أن تتأثر بتلك الإلغاءات مباريات كرة الدوري الألماني "بوندسليجا" ومعارض وحفلات كبرى.

وقال إن الهدف الأعلى وراء ذلك هو تقليل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأوضح قائلا: "كلما كان انتشار الفيروس أبطأ، تسنى لنظامنا الصحي التعامل مع ذلك على نحو أفضل".

يذكر أنه كانت هناك انتقادات مؤخرا إلى أن أغلب مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا" وفعاليات أخرى ضخمة تتم في ألمانيا كما هو مقرر سلفا، فيما يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في أوروبا في ظل انتشار الفيروس.